12.01.2026 06:31:29
YAMATO INTERNATIONAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
YAMATO INTERNATIONAL präsentierte in der am 09.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,74 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,34 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Milliarden JPY – ein Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YAMATO INTERNATIONAL 4,94 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
