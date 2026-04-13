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13.04.2026 06:31:29
YAMATO INTERNATIONAL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
YAMATO INTERNATIONAL lud am 10.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
YAMATO INTERNATIONAL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,93 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,690 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,32 Prozent auf 5,53 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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