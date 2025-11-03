|
Yamato Kogyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Yamato Kogyo lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Yamato Kogyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 215,12 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 172,26 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,98 Milliarden JPY – eine Minderung von 16,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 44,31 Milliarden JPY eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
