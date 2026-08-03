Yamato Kogyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yamato Kogyo präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 246,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 271,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at