Yamato Kogyo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yamato Kogyo lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 242,46 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -143,420 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,63 Prozent auf 41,84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yamato Kogyo 47,89 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at