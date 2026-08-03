|
03.08.2026 06:31:29
Yamato Kogyo präsentierte Quartalsergebnisse
Yamato Kogyo hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Yamato Kogyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 205,71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 95,70 JPY je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,01 Prozent auf 39,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!