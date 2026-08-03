Yamato Kogyo präsentierte Quartalsergebnisse

Yamato Kogyo hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Yamato Kogyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 205,71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 95,70 JPY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,01 Prozent auf 39,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at