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04.11.2026 06:31:28
Yamato Kogyo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Yamato Kogyo veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 255,46 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 215,12 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,28 Prozent auf 44,85 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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