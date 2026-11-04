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04.11.2026 06:31:28
Yamato Kogyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Yamato Kogyo hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 281,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 250,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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