04.02.2026 06:31:28
YAMATO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
YAMATO lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 44,55 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 39,61 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat YAMATO mit einem Umsatz von insgesamt 14,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,42 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
