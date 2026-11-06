YAMATO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

YAMATO präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,91 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at