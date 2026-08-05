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05.08.2026 06:31:29
YAMATO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
YAMATO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,120 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite hat YAMATO im vergangenen Quartal 2,78 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YAMATO 3,03 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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