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04.08.2026 06:31:29
Yamato stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Yamato hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 18,59 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -17,010 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,37 Prozent auf 443,33 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 437,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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