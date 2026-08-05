YAMATO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

YAMATO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte YAMATO ein EPS von 36,86 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 12,30 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,58 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at