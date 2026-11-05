YAMATO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

YAMATO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 70,22 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 54,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat YAMATO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at