Yamau: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yamau lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40,09 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yamau 42,98 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent auf 4,25 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at