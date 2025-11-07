Yamau gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yamau stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 42,98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yamau 47,30 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 4,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at