Yamau hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yamau hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 132,49 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yamau ein EPS von 147,64 JPY je Aktie vermeldet.

Yamau hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 363,60 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 393,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,98 Prozent auf 21,24 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Yamau 22,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at