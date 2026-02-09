Yamau stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yamau hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 130,10 JPY, nach 138,08 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 5,88 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 3,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at