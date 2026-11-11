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11.11.2026 06:31:29
Yamaura hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Yamaura hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 48,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 53,06 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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