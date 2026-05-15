Yamaura: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yamaura hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 51,39 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,52 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,56 Milliarden JPY ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 167,22 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yamaura 158,63 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 40,53 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35,61 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at