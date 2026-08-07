YAMAX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

YAMAX veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 12,96 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YAMAX 52,61 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 4,00 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at