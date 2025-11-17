YAMAYA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

YAMAYA hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 67,45 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YAMAYA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 40,07 Milliarden JPY im Vergleich zu 40,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at