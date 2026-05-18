18.05.2026 06:31:29

YAMAYA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

YAMAYA gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,54 JPY gegenüber 65,65 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,38 Prozent zurück. Hier wurden 36,25 Milliarden JPY gegenüber 37,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 191,62 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte YAMAYA ein EPS von 336,16 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat YAMAYA im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 159,12 Milliarden JPY im Vergleich zu 160,16 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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