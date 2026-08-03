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03.08.2026 06:31:29
Yamazaki Baking gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Yamazaki Baking hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 62,28 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 60,72 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yamazaki Baking im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 342,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 331,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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