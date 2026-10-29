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29.10.2026 06:31:29
Yamazaki Baking informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Yamazaki Baking veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 34,15 JPY je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,48 Prozent auf 334,86 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 317,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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