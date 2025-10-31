Yamazaki Baking stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yamazaki Baking hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Yamazaki Baking hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,77 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,15 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at