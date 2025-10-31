Yamazaki Baking stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yamazaki Baking lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,15 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 317,47 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 301,85 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at