Yamazaki Baking stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yamazaki Baking hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,45 USD, nach 2,32 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,35 Prozent auf 2,10 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Yamazaki Baking 2,15 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at