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03.08.2026 06:31:29
Yamazaki Baking zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Yamazaki Baking hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 3,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yamazaki Baking 4,20 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,15 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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