YAMAZAKI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

YAMAZAKI hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 18,34 JPY gegenüber 8,68 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,63 Prozent auf 684,2 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 920,0 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at