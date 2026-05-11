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11.05.2026 06:31:29
YAMAZAKI gewährte Anlegern Blick in die Bücher
YAMAZAKI präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 29,19 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YAMAZAKI -0,440 JPY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat YAMAZAKI mit einem Umsatz von insgesamt 540,8 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 803,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 32,69 Prozent verringert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 81,230 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 12,91 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat YAMAZAKI 2,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,09 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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