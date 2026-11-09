YAMAZAKI legte Quartalsergebnis vor

YAMAZAKI hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,82 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte YAMAZAKI -18,340 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent auf 762,6 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 684,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at