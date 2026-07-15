YAMAZAWA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

YAMAZAWA hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 29,06 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei YAMAZAWA noch ein Gewinn pro Aktie von 15,87 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 26,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at