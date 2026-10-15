YAMAZAWA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

YAMAZAWA stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,96 JPY, nach 54,16 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YAMAZAWA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,07 Milliarden JPY im Vergleich zu 27,02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at