YAMAZAWA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

YAMAZAWA hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -27,390 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat YAMAZAWA 25,55 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at