Yamazen: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yamazen veröffentlichte am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,92 JPY. Im Vorjahresviertel waren 36,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Yamazen mit einem Umsatz von insgesamt 138,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at