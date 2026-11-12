Yamazen hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yamazen gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 50,28 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yamazen 27,75 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yamazen im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,72 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 133,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at