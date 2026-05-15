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15.05.2026 06:31:29
Yamazen hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Yamazen hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 31,42 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 25,11 JPY je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143,43 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yamazen einen Umsatz von 133,55 Milliarden JPY eingefahren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 109,46 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 90,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 541,89 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Yamazen einen Umsatz von 516,13 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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