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12.08.2026 06:31:29
Yamazen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Yamazen hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,57 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 145,86 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 126,14 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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