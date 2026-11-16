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16.11.2026 06:31:29
Yamini Investments Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Yamini Investments Company hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,24 Prozent auf 9,2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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