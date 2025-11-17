|
Yamini Investments Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Yamini Investments Company hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 73,94 Prozent auf 15,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59,8 Millionen INR gelegen.
