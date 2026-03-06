Yanbu Cement: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yanbu Cement hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 SAR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 245,7 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 247,9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,660 SAR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,00 SAR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Yanbu Cement mit einem Umsatz von insgesamt 1,08 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 876,13 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 23,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at