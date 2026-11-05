Yanbu Cement stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yanbu Cement hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,01 SAR. Ein Jahr zuvor waren 0,180 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 178,5 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 297,5 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at