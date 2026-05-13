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13.05.2026 06:31:29
Yanbu Cement vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Yanbu Cement präsentierte in der am 10.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,24 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Yanbu Cement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254,1 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 266,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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