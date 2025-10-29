|
29.10.2025 06:31:28
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,230 SAR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,16 Prozent auf 1,32 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,63 Milliarden SAR gelegen.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,147 SAR sowie einem Umsatz von 1,42 Milliarden SAR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.