Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,230 SAR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,16 Prozent auf 1,32 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,63 Milliarden SAR gelegen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,147 SAR sowie einem Umsatz von 1,42 Milliarden SAR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at