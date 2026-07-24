Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer 0,080 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,88 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel waren 1,39 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at