Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer legte Quartalsergebnis vor

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,32 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at