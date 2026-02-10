Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer ein EPS von -0,060 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer im vergangenen Quartal 1,38 Milliarden SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer 1,49 Milliarden SAR umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,059 SAR sowie einen Umsatz von 1,28 Milliarden SAR prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,140 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,750 SAR je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 5,60 Milliarden SAR, gegenüber 6,16 Milliarden SAR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 9,08 Prozent präsentiert.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,284 SAR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 5,53 Milliarden SAR gerechnet.

Redaktion finanzen.at