10.02.2026 06:31:29

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer ein EPS von -0,060 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer im vergangenen Quartal 1,38 Milliarden SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer 1,49 Milliarden SAR umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,059 SAR sowie einen Umsatz von 1,28 Milliarden SAR prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,140 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,750 SAR je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 5,60 Milliarden SAR, gegenüber 6,16 Milliarden SAR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 9,08 Prozent präsentiert.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,284 SAR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 5,53 Milliarden SAR gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex bewegt sich auf rotem Terrain. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen