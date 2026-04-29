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29.04.2026 06:31:29
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer stellte am 26.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Mit einem EPS von 0,02 SAR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer mit 0,020 SAR je Aktie genauso viel verdiente.
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Milliarden SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,050 SAR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,40 Milliarden SAR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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