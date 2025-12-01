Yangaroo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yangaroo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,11 Prozent auf 2,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Yangaroo 2,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at